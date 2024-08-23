Губерниев о скандале с Колумбией на Кубке Дружбы в Перми: «Нам такие сборные странные не нужны»

Сегодня, 09:30
Российский спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием сборной Колумбии по баскетболу на Кубке Дружбы в Перми.
«О, Колумбия слукавила... Но нам такие сборные странные все равно не нужны», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
21 августа в стартовом матче турнира россияне разгромили национальную команду Колумбии со счетом 155:53. После этого в Федерации баскетбола Колумбии заявили, что не отправляли сборную страны в Россию на Кубок дружбы.
Позже было опубликовано содержание письма колумбийцев к российской стороне, в котором они подтвердили свое участие в турнире в Перми.