Игорь Грачев покидает пост тренера «Динамо» Курск

По информации «СЭ», курский клуб «Динамо» принял решение уволить главного тренера Игоря Грачева. С командой с приставкой и.о. продолжит работать Дмитрий Шумихин, входивший в штат Грачева.

Вице-чемпион мира в составе сборной России Грачев возглавил курский клуб перед прошлым сезоном. В нем «Динамо» заняло третье место, сенсационно проиграв в полуфинале «Ники».

В текущем сезоне Курск идет на втором месте в регулярке премьер-лиги, выиграв 8 матчей из 10. 2 поражения случились в матчах с БК УГМК и «Надеждой». Видимо, поражение от оренбургского клуба на этой неделе стало роковым для Грачева.

Ранее специалист долго работал в БК «Самаре», где возглавлял мужскую (2017-2022) и женскую (2022-2023) команды.