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Анастасия Шилова: «Ожидания от матча против МБА не совпали с реальностью»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Капитан екатеринбургского УГМК Анастасия Шилова, признанная лучшим игроком команды в выигранном полуфинале Кубка России с московским МБА-МГУСиТ, считает, что неудачная концовка смазала впечатление от матча, но впереди команду ждет интересный матч за титул.

«Ожидания от матча совершенно не совпали с реальностью, — сказала Шилова. — Концовку мы вообще провалили, нас забросали «трешками» и преимущество в 20 очков исчезло неизвестно куда. Это смазало ощущения от игры. Хотя тренеры предупреждали, что молодые баскетболистки МБА очень амбициозные, на них меньше психологическое давление, они будут играть агрессивно. Но игра порой бывает непредсказуема. Да и мы, пожалуй, могли успокоиться чуть раньше, чем нужно. У нас уже это не первая игра, когда мы упускаем большой отрыв. Нам предстоит разбираться с этим вместе с тренерами. Думаю, нас ждет интересный финал с курским «Динамо», это сильный соперник — мы совсем недавно встречались с ними в чемпионате и выиграли только два очка. Все в предвкушении».

Решающий матч «Финала четырех» Кубка России, организованного РФБ, пройдет в Екатеринбурге 1 февраля.

БК УГМК
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