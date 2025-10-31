Кириленко ожидает изменений в вопросе допуска россиян в течение двух лет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил перспективы возвращения сборной России на международные турниры.

«Сейчас мы не можем говорить, что у нас хорошие шансы выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, раз мы не играем на международной арене, не участвуем в квалификациях и чемпионатах мира. Я пока не вижу этой перспективы, но, возможно, все изменится через год-два. Это просто данность, не нужно из этого делать какую-то трагедию или слишком большую надежду иметь. Все идет своим чередом: когда откроется это окно, наша задача просто быть готовыми максимально быстро вернуться», — цитирует Кириленко ТАСС.

Также президент РФБ подчеркнул, что вопрос возвращения российских команд на международные соревнования зависит от решения МОК.

«В индивидуальных видах спорта [атлеты] могут сейчас выступать под нейтральным флагом, но если мы говорим о командных видах спорта, то ни один из них не вернется, пока МОК не скажет, что можно вернуться», — добавил Кириленко.

Клубы и сборные из России не выступают на турнирах под эгидой ФИБА с марта 2022 года. После этого ФИБА несколько раз продлевала отстранение россиян.