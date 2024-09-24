Кириленко: «За последние 5-6 лет нам удалось серьезно структуризировать баскетбол 3х3»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о развитии уличного баскетбола и баскетбола 3х3.

«На мой взгляд, классический баскетбол все равно будет выигрывать во внимании и приоритете, он спорт номер два или три в мире. Естественно, уличному баскетболу или 3х3 сложно конкурировать с классическим баскетболом, но они очень хорошо дополняют друг друга. Нам удалось за последние 5-6 лет серьезно структуризировать дисциплину 3х3. Он был неплохой, но не было ресурсов, люди сами на своих силах вытягивали. Сейчас это полноценный национальный чемпионат, который собирает все больше участников. На Олимпиаде в Париже наши команды из чемпионата играли бы не хуже. Не факт, что выиграли бы, но были бы не хуже», — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24».

20 сентября Кириленко был переизбран на пост президента РФБ. В пользу него свой голос отдали 143 из 144 делегатов. Кириленко возглавляет национальную федерацию баскетбола с 2015 года.