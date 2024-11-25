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Кириленко считает, что сборная Туниса по баскетболу стала самым сильным соперником россиян за 2 года

Камила Абдурахманова
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением, что команда Туниса стала самым серьезным соперником сборной России за последнее время.

«То, что у нас есть соперники, — это уже здорово. Действительно, сборная Туниса была нашим самым серьезным соперником за время отстранения, у них очень обученная команда. У нас давно не было таких матчей, где приходилось отыгрываться, проявлять характер, это очень полезно. К нам приезжали неплохие команды, белорусы нас обыгрывали в Москве, но в основном мы уверенно обыгрывали своих соперников», — рассказал Кириленко ТАСС.

22 ноября в Москве прошел товарищеский турнир, в рамках которого состоялся матч между сборными России и Туниса. Российские спортсмены одержали победу над тунисской сборной со счетом 81:73 в овертайме.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Андрей Кириленко

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