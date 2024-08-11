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Сегодня, 20:23

Кириленко заявил, что Лукич должен развивать молодых баскетболистов в сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что главный тренер мужской сборной Зоран Лукич должен развивать молодых игроков, несмотря на отсутствие международных турниров. РФБ продлила контракт с Лукичем до 2028 года.

«Пока мы сотрудничаем с Зораном, у нас три из трех — все матчи, которые играли, все выиграли. Но не это самое главное. На сегодняшний день у него толком не было шанса себя проявить. Мы брали его как человека, умеющего работать с молодыми игроками. Мы остаемся при этом мнении. Даже в нынешних условиях, когда у нас нет соревнований, к нему большой заказ, просьба по развитию молодых игроков», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года. 28 ноября 2023 года ФИБА продлила отстранение.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
Зоран Лукич
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