Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 09:00

Косу назвала игрока, который был для нее примером после перехода в БК УГМК

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала о своих секретах подготовки.

— Был ли какой-то игрок, который был для вас примером профессионализма, отношения к своей работе?

— В свой первый сезон в УГМК я играла с Евгенией Беляковой, на тот момент она являлась капитаном нашей команды. За свою долгую и интересную карьеру она выиграла немало титулов как в России, так и за рубежом. Евгения делилась своим опытом и давала очень много полезных советов как по игре, так и по правильной подготовке и восстановлению во время сезона.

— Кстати, вы воспринимаете баскетбол как работу или это по-прежнему любимое увлечение?

— На данный момент баскетбол является для меня любимой работой. Сейчас это вызывает немного иные эмоции, нежели в раннем возрасте. Этот вид спорта поменял мое мировоззрение, и сейчас я стремлюсь становиться лучше с каждым днем.

— Могли бы поделиться какими-то секретами подготовки? Условно, вы приходите за час до тренировки, остаетесь еще на час после. Есть ли тренер по индивидуальной работе?

— В моем профессиональном развитии мне помогают тренеры по индивидуальной подготовке и реабилитолог, которые работают со мной на протяжении сезона и после него. Для того чтобы был прогресс, нужно упорно тренироваться и научиться правильно воспринимать критику.

Анастасия Олаири Косу. «Я только вошла во вкус». Интервью главного таланта нашего женского баскетбола

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Трамп выдвинул кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
Медведев обыграл Де Минаура на Итоговом турнире ATP
Сегодня
Вчера
Неделя