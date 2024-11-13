Косу назвала игрока, который был для нее примером после перехода в БК УГМК

Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала о своих секретах подготовки.

— Был ли какой-то игрок, который был для вас примером профессионализма, отношения к своей работе?

— В свой первый сезон в УГМК я играла с Евгенией Беляковой, на тот момент она являлась капитаном нашей команды. За свою долгую и интересную карьеру она выиграла немало титулов как в России, так и за рубежом. Евгения делилась своим опытом и давала очень много полезных советов как по игре, так и по правильной подготовке и восстановлению во время сезона.

— Кстати, вы воспринимаете баскетбол как работу или это по-прежнему любимое увлечение?

— На данный момент баскетбол является для меня любимой работой. Сейчас это вызывает немного иные эмоции, нежели в раннем возрасте. Этот вид спорта поменял мое мировоззрение, и сейчас я стремлюсь становиться лучше с каждым днем.

— Могли бы поделиться какими-то секретами подготовки? Условно, вы приходите за час до тренировки, остаетесь еще на час после. Есть ли тренер по индивидуальной работе?

— В моем профессиональном развитии мне помогают тренеры по индивидуальной подготовке и реабилитолог, которые работают со мной на протяжении сезона и после него. Для того чтобы был прогресс, нужно упорно тренироваться и научиться правильно воспринимать критику.