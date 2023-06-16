Ковалев: «Мы должны быть всегда готовы к международным соревнованиям»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев считает, что его команда всегда должна быть готова к возвращению на мировую арену.

«На прошлом сборе у белорусов была другая команда, и тогда мы одну игру проиграли, одну выиграли. Для тренеров и игроков любые сборы важны, несмотря на то что сейчас идет межсезонье и у нас нет международных соревнований. Мы должны быть всегда готовы к международным соревнованиям и показывать там хорошую игру. Такие встречи дают нашим игрокам опыт выступления за национальную команду, это очень важно», — цитирует ТАСС Ковалева.

В четверг женская сборная России обыграла команду Белоруссии (91:51) в заключительном матче международного турнира «Кубок Пари-2023».