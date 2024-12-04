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Лещенко рассказал, как сталкивался с коррупцией в баскетболе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с коррупцией в российском футболе.

«Коррупция меня не волнует. Она всегда была и будет. Когда я профессионально занимался баскетболом, мы с этим постоянно сталкивались. Одним можно, другим нельзя. Есть установка на игру и все», — сказал Лещенко «СЭ».

Лещенко был почетным президентом люберецкого баскетбольного клуба «Триумф».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Лев Лещенко
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