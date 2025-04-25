Лещенко заявил, что сборная России по баскетболу может быть в тройке лучших в Европе

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает, что сборная России по баскетболу может быть в тройке на чемпионате Европы в случае допуска.

«Думаю, что у нас пять-шесть игроков уровня НБА есть, очень приличные ребята. И даже в Лиге ВТБ есть [Георгий] Жбанов, [Тимофей] Герасимов, [Илья] Ермаков, [Андрей] Лопатин, [Андрей] Мартюк. Думаю, мы бы сейчас могли собрать очень приличную сборную России. На чемпионате Европы сборная России сейчас могла бы оказаться в пятерке, а может, и в тройке», — приводит ТАСС слова Лещенко.

В марте Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение России и Белоруссии от международных соревнований до мая 2025 года.