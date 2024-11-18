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Сегодня, 11:09

«Локомотив-Кубань» отпустил в сборную двух человек вместо шести

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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В двух ближайших товарищеских матчах сборной России сыграют только два представителя «Локомотива-Кубань»: Владислав Емченко и Андрей Мартюк. Еще четверым игрокам, попавшим в расширенный список национальной команды, решили предоставить отдых. Речь про Всеволода Ищенко, Антона Квитковских, Кирилла Темирова и Кирилла Елатонцева.

«Мы понимаем проблематику «Локо». У них ужасная логистика из-за закрытого аэропорта в Краснодаре, поэтому на игроков ложится дополнительная нагрузка. Зоран Лукич на связи с Андреем Ведищевым. Вместе они разобрались, какие игроки наиболее нужны на этот сбор, остановившись на Емченко и Мартюке. Другие ребята будут залечивать микротравмы в эту паузу. В этом нет ничего страшного, все решается в частном порядке. С каждым клубом у нас индивидуальный контакт. И еще раз хочу напомнить, что 20 и 22 ноября в Москве будет уникальная возможность увидеть игры нашей сборной», — сказал «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко в кулуарах форума «Экспо Баскет» в Челябинске.

Сборная России сыграет с Тунисом и Ливией. Сегодня, 18 ноября, национальная команда собирается в Новогорске.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко

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