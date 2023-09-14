Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 21:40

Лучшая баскетболистка России Вадеева рассказала, какие артисты выступали на ее свадьбе

Александр Невзгода
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

15 августа трехкратная чемпионка Евролиги Мария Вадеева вступила в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, бывшим тренером БК УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым. О подробностях свадьбы спортсменка рассказала в интервью «СЭ».

— Много ли гостей было на вашей свадьбе?

— 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.

— Кто выступал из артистов?

— Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери. Было очень душевно.

— Как провели медовый месяц?

— Он еще впереди. Поедем в Турцию. Обожаю отдыхать в этой стране. Много где удалось побывать, но такого уровня комфорта и сервиса больше нигде не встречала.

Мария Вадеева и&nbsp;Екатерина Гамова. «Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
5
0
Читайте также
Переводчик сборной Испании рассказал, как игроки нарушали режим во время ЧМ-2018 в России
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вадеева объяснила, почему болела против сборной США на ЧМ-2023