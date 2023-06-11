Лукич заявил, что доволен самоотдачей игроков сборной России во втором матче с белорусами

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич доволен самоотдачей своих подопечных в победном товарищеском матче против команды Белоруссии.

«Сегодня я доволен игрой и самоотдачей ребят. В первой игре — нет. Теперь будем готовиться ко второму сбору в конце июля. Ждем, что скажет нам федерация дружественной страны. Вызвана будет та же группа игроков, что и на этот сбор, может быть, еще два-три человека добавятся. Но эти ребята — это будущее российского баскетбола, с ними и надо работать», — приводит слова Лукича ТАСС.

В воскресенье сборная России в Москве обыграла белорусов со счетом 83:78. 9 июня команды также встречались в Москве, тогда сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.