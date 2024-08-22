Лукич заявил, что не против введения в баскетболе четырехочковых бросков

Главный тренер сборной России серб Зоран Лукич считает, что четырехочковые броски добавят интереса баскетболу и ширины атаке.

«Я не против этого. Это даст ширину, что касается атаки, добавит интереса, появится новая деталь в плане баскетбольной тактики. Четырехочковые, почему нет?» — цитирует Лукича ТАСС.

Ранее в матче чемпионата Филиппин между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс» (99:94) впервые в истории профессионального баскетбола был реализован четырехочковый бросок. Автором результативного броска стал американский разыгрывающий защитник Крис Банкеро.