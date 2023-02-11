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Сегодня, 15:07

Махонин рассказал о многофункциональности будущей 10-тысячной баскетбольной арены в Перми

Иван Торопцев
Корреспондент
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что баскетбольная арена в Перми сможет принимать соревнования по хоккею и фигурному катанию.

В субботу, 11 февраля в Перми прошла церемония подписания договора на строительство арены, которая будет вмещать 10 тысяч человек.

«Десятитысячник будет универсальным, там будет два льда, поэтому нацелены, чтобы она принимала и фигурное катание, в том числе международные соревнования, по всем требованиям для этого она будет подходить. Конечно, будет и хоккей, но основным видом спорта все же будет баскетбол. Сейчас есть шероховатости, когда одновременно играют «Парма» и «Молот», и, когда будет арена, мы будем находиться в более комфортных условиях», — приводит ТАСС слова Махонина.

Планируется, что арена будет построена до 2026 года. Предварительная стоимость проекта оценивается в 19,5 миллиарда рублей.

Источник: https://tass.ru/sport/17027615
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