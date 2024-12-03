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Сегодня, 11:30

Максим Колюшкин продолжит карьеру в грозненском «Динамо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», российский форвард Максим Колюшкин в ближайшее время сменит клубную прописку. Он перейдет из «Динамо» Владивосток в «Динамо» Грозный. В текущем сезоне Суперлиги Колюшкин в среднем набирал 9,3 очка (пятый результат в команде), 3,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за 23:47 на паркете.

В начале ноября грозненцев возглавил Олег Киселев.

Ранее 33-летний Колюшкин выступал за «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Пари НН», «Темп-СУМЗ» и «Иркут». Он является обладателем Кубка России-2020/21, бронзовым призером Евролиги-2015/16 и бронзовым призером чемпионата России-2014/15.

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