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Сегодня, 13:30

Мария Вадеева пропустит месяц из-за травмы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», лидер УГМК и сборной России Мария Вадеева не сможет помочь клубу из Екатеринбурга в ближайший месяц. В игре с «Новосибирском» у Марии появился сильный синяк на ноге и доктора команды не позволили ей больше выходить на паркет.

Это решение оказалось правильным. При детальном обследовании у Марии был выявлен тромб. То есть еще один удар в эту точку мог понести очень тяжелые последствия. Похожее повреждение на закате своей карьеры получил многолетний капитан сборной России Сергей Моня.

БК УГМК
Мария Вадеева

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