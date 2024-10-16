Мария Вадеева пропустит месяц из-за травмы

Как стало известно «СЭ», лидер УГМК и сборной России Мария Вадеева не сможет помочь клубу из Екатеринбурга в ближайший месяц. В игре с «Новосибирском» у Марии появился сильный синяк на ноге и доктора команды не позволили ей больше выходить на паркет.

Это решение оказалось правильным. При детальном обследовании у Марии был выявлен тромб. То есть еще один удар в эту точку мог понести очень тяжелые последствия. Похожее повреждение на закате своей карьеры получил многолетний капитан сборной России Сергей Моня.