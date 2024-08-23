Молодежка пермской «Пармы» обыграла сборную Колумбии на Кубке дружбы

Баскетболисты молодежного состава пермской «Пармы» одержали разгромную победу над Колумбией в матче Кубка дружбы — 99:63 (28:20, 23:14, 29:11, 19:18).

Самыми результативными игроками встречи стали Иван Миронов и Михаил Гуляев — они набрали по 19 очков.

Команды проведут еще один матч в рамках товарищеского турнира. Встреча состоится 25 августа.

Ранее сборная Колумбии потерпела два разгромных поражения — 53:155 в матче с «Пармой» и 57:108 в игре против Венесуэлы. После этого Федерация баскетбола Колумбии (FCB) заявила, что не получала приглашения на Кубок дружбы и не отправляла национальную команду на турнир в Россию.

В то же время РФБ ответила, что матчи против сборной Колумбии проведены в соответствии с официальными договоренностями.