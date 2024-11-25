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Моня назвал полезными товарищеские матчи сборной России с Тунисом и Ливией

Руслан Минаев
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Бывший защитник сборной России Сергей Моня прокомментировал товарищеский турнир «Кубок дружбы», в котором принимали участие Тунис и Ливия.

«Очень здорово, что этот турнир состоялся, для нас эти игры были очень полезными. Нам сейчас не так важно, с кем играть, главное играть. Первый матч был очень нервным, сборная Туниса здорово сыграла, но во втором ребята выглядели уже более уверенно. Спасибо соперникам, которые к нам приезжают и играют», — цитирует Моню ТАСС.

В первом матче команда Зорана Лукича победила Тунис (81:73 ОТ), во втором — Ливию (108:60).

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Сергей Моня

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