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Баскетбол
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Сегодня, 12:30

Моня считает, что баскетбол остается одним из самых популярных видов спорта в России

Камила Абдурахманова
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Сергей Моня поделился мнением о том, что баскетбол вызывает большой интерес у любителей спорта в России.

«Приятно, что на матчи сборной пришло очень много болельщиков. У нас очень зрелищный, командный вид спорта. Матчи против сборных Туниса и Ливии получились интересными, было за что переживать, на что посмотреть, думаю, все остались довольны. Баскетбол остается одним из самых любимых и популярных видов спорта в России», — рассказал Моня ТАСС.

Ранее сборная России одержала победу на товарищеском турнире в Москве, где участвовали команды Туниса и Ливии.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сергей Моня

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