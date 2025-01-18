MVP Евробаскета Линскенс назвала лучшего игрока Премьер-лиги

Центровая курского «Динамо» Кияра Линскенс в интервью «СЭ» отметила, что российским клубам потребуется время, чтобы вновь привыкнуть к уровню еврокубков.

— В одном из интервью форвард «Ники» Анастасия Логунова сказала, что в случае возвращения на европейскую арену российским командам будет очень сложно. Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Я полностью с ней согласна. В Евролиге и в Еврокубке очень высокий уровень. Сейчас очень сложно будет с ними конкурировать — физический контакт другой, другой уровень соревновательности. Нужно будет время для выхода на должный уровень.

— Кого из игроков в российской Премьер-лиге вы бы выделили?

— Мне сложно сказать вот так сразу. В нашей команде я бы выбрала Нину Глонти.