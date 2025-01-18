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Сегодня, 14:30

MVP Евробаскета Линскенс рассказала об успехах в изучении русского языка

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровая курского «Динамо» Кияра Линскенс в интервью «СЭ» поделилась мнением о непростом сезоне своей команды.

— В конце календарного года у вас была неприятная полоса — три поражения и ничья в кубковом матче. Затем удалось победить в нескольких матчах подряд. Что происходило с командой?

— Это был очень сложный период. Сначала уволили главного тренера Игоря Грачева, затем исполняющим обязанности стал Дмитрий Шумихин, после этого пришел Сергей Вознюк. Каждый из них делал свою работу, но не все получалось. Сейчас мы одержали ряд побед, думаю, что мы вышли на хороший уровень. У нас было всего три тренировки с новым тренером (Вознюком. — Прим. «СЭ») перед поражениями от МБА и «Ники», вероятно, были не совсем подготовлены, но сейчас уже работаем над исправлением всех ошибок и готовимся к «Финалу четырех» Кубка.

— Это уже третий российский клуб в вашей карьере — после красноярского «Енисея» была оренбургская «Надежда», а теперь «Динамо». Как бы вы описали каждый из этих этапов?

— Шесть лет назад я впервые приехала в Россию юным игроком. Все для меня было в новинку. В Красноярске очень нравился тренер (Ольга Шунейкина. — Прим. «СЭ»). Она давала мне достаточно свободы на площадке. Мы неплохо выступили на европейской арене (во второй раз в истории пробились в 1/16 финала Еврокубка ФИБА, где по сумме двух матчей уступили испанской «Валенсии». — Прим. «СЭ»). В целом это был отличный опыт для меня.

Сезон в Оренбурге был сложным. Я играла не так много времени, как могла бы (23 минуты, 11,8 очка, 8,1 подбора, 1,1 блок-шота). На это повлияла частая смена тренеров в течение сезона. Каждый видел игру команды по-своему. Сейчас я играю за «Динамо» и счастлива тут находиться. Да, у нас есть взлеты и падения в игре, но уверена, что у нас получится хороший сезон и мы отлично выступим в плей-офф.

— Как у вас дела с русским языком?

— Девчонки из команды помогают мне в общении в быту, переводят вопросы. Могу точно сказать, что я стала неплохо понимать на слух то, что говорят вокруг. Говорить мне, конечно, сложновато.

Кияра Линскенс. «В курском «Динамо» у меня нет никаких проблем, я счастлива». Звезда сборной Бельгии — о выступлении в России

ЖБК Динамо (Курск)
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