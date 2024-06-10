MVP регулярного сезона баскетбольной премьер-лиги Глонти переходит в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», форвард сборной России по баскетболу Нина Глонти продолжит карьеру в курском «Динамо».

Воспитанница «Тринты» покидает МБА, в котором провела всю профессиональную карьеру. Со столичным клубом Глонти дважды становилась вице-чемпионкой Кубка России и трижды брала бронзу премьер-лиги.

В завершившемся сезоне Нину признали MVP регулярного чемпионата премьер-лиги. Форвард сыграла во всех 30 матчах МБА в регулярке, набирая в среднем 11,2 очка, делая 7,5 подбора, 3,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота.

Глонти заняла пятое место в лиге по подборам, восьмое — по передачам и третье — по коэффициенту полезности (16,7 балла), уступив только Юник Томпсон из «Надежды» (17,5) и Шианне Тэйлор из новосибирского «Динамо» (16,9). Кроме того, она стала шестой по реализации двухочковых бросков (55,5 процента), восьмой — по точности трехочковых (40,7) и лучше всех исполняла штрафные — 91,7 процента (33 из 36).

В плей-офф Глонти помогла своей команде выйти в полуфинал, где МБА уступил будущим чемпионам БК УГМК. В серии за бронзу москвички проиграли курскому «Динамо».