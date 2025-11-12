Нападающего «ЦСКА-Юниор» Ершова выписали из больницы

Форварда молодежного клуба «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова выписали из больницы, сообщает пресс-служба армейцев.

18-летний баскетболист в ночь на 4 ноября получил травму головы в одном из развлекательных заведений Раменского и был доставлен в Центральную районную больницу города в тяжелом состоянии, позднее его перевели в Москву.

Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга. В среднем за матч баскетболист набирал 7,3 очка, делал 2,2 подбора, 1 передачу и 1,2 перехвата.