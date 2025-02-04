«Ника» постелит новый паркет к следующему сезону Премьер-лиги

Клуб высшего женского баскетбольного дивизиона России из Сыктывкара планирует значительно обновить свою домашнюю арену.

«Да, действительно мы заменим паркет «Лузалес-Арены» на новый сезон, — заявил «СЭ» владелец команды «Ники» Руслан Семенюк. — Прежнее покрытие уже исчерпало все свои ресурсы, все-такие на арене проходят не только спортивные, но и концертные мероприятия. Игроки периодически обращали внимание на качество паркета, поэтому мы приняли такое решение. Надеюсь, что качество нового паркета оценят не только команды Премьер-Лиги, которые будут приезжать в Сыктывкар, но и дети, играющие в баскетбол в этом прекрасном зале».

Ранее в интервью «СЭ» капитан сыктывкарской команды, серебряный призёр Олимпиады в Токио Анастасия Логунова также обращала внимание на качество покрытия домашней арены команды.