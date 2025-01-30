Форвард курского «Динамо» Глонти: «Было тяжело, но победа есть победа»

Форвард курского «Динамо» Нина Глонти рассказала, что была уверена в победе в полуфинале Кубка России с «Никой-Лузалес» из Сыктывкара (69:59), хотя по ходу второй половины встречи команда упустила преимущество в 16 очков.

«Игра получилась тяжелой, но победа есть победа, я рада, — сказала Глонти. — Даже когда соперницам удалось сравнять счет в последней четверти, я была уверена в нашей команде и считала, что мы должны выигрывать. Секрет успеха для нас был в том, чтобы выполнять установки тренеров — они просили нас сосредоточить внимание на защите и, наверное, мы что-то да выполнили. Отмечу, что «Ника» проявила бойцовские качества и именно то, что они боролись до последнего, помогло им вернуться в игру».

За трофей «Динамо» поборется либо с московским МБА-МГУСиТ, либо с хозяйками «Финала четырех» из екатеринбургского УГМК.