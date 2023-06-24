Объявлен состав сборной России по баскетболу на второй летний сбор

Мужская сборная России по баскетболу проведет второй тренировочный сбор за лето.

Первая часть сбора пройдет в Москве с 23 июля по 3 августа. Затем мужская сборная планирует отправиться в Пермь, где продолжит подготовку 4-10 августа.

Ожидается, что игроки примут участие в товарищеских матчах. Даты и соперники пока неизвестны.

Всего на сбор вызваны 24 игрока.

Состав сборной России:

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет), Тимофей Герасимов («Зенит», 26 лет), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 23 года), Даниил Касаткин (МБА 24 года), Макар Коновалов (МБА, 22 года), Самсон Руженцев (ЦСКА, 21 год), Юрий Умрихин («Самара», 23 года), Александр Хоменко (МБА, 24 года), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет).

Форварды: Максим Барашков (МБА, 24 года), Филипп Гафуров (ЦСКА, 22 года), Георгий Жбанов («Зенит», 25 лет), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года), Андрей Лопатин (МБА, 24 года), Илья Платонов («Самара», 24 года), Данила Походяев («Парма», 22 года), Сергей Торопов («Зенит», 33 года), Александр Чадов («Нижний Новгород», 21 год).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», 26 лет), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет), Сергей Клюев (МБА, 25 лет), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 23 года), Максим Савченко (МБА, 19 лет).

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Зоран Лукич, тренеры Сергей Козин, Александр Полинкевич, тренер по ОФП Георгий Артемьев, врач по спортивной медицине Юрий Кожокар, массажисты Владимир Рюмшин, Василий Попов, менеджер Алексей Боков.