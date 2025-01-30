Тренер «Ники-Лузалес» Доронина: «Претензий по самоотдаче к команде нет»

Главный тренер сыктывкарской «Ники-Лузалес» Ольга Доронина объяснила, за счет чего ее команде удалось повести «+8» в начале полуфинального матча Кубка России против курского «Динамо» (59:69) и почему это преимущество не удалось удержать.

«Игра получилась интересной для зрителей, — отметила Доронина. — К сожалению, у нас сейчас из-за кадровых проблем ограничен атакующий арсенал, и мы не можем набирать много очков. Играем теми, кто есть. Но претензий к команде у меня нет, самоотдача была на уровне, мы сделали все, что могли. Немного подкачал процент попаданий, он мог быть повыше. К сожалению, те шесть очков, которые подряд у «Динамо» забила Александра Штанько, не дали нам зайти в концовку. Что касается удачного начала, то установки бежать вперед без оглядки и атаковать как можно быстрее не было. Просто девчонки хорошо себя чувствовали в первой четверти — команда на ходу, у нас сейчас неплохая форма, мы хорошо держим темп. Возможно, в какой-то момент можно было даже остановиться, сыграть по-другому. Как настроиться на матч за третье место? Я заметила, что эмоционально мы хорошо и быстро восстанавливаемся, и надеюсь, что нам хватит на это одного дня — проведем восстановительную тренировку, обсудим тактические моменты».

«Финал четырех» Кубка России в Екатеринбурге, организованный РФБ, проходит с 30 января по 1 февраля.