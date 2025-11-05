Отец баскетболиста «ЦСКА-Юниора» Ершова написал заявление в правоохранительные органы по факту нападения в ночном клубе

5 ноября, 13:25
Спортивный директор «ЦСКА-Юниор» Евгений Чернявский в разговоре с «СЭ» рассказал о подаче заявления в правоохранительные органы по факту избиения форварда команды Владимира Ершова в ночном клубе в Раменском.
«Папа Владимира Ершова написал сегодня все необходимые заявления в районный отдел полиции, прокуратуру и следственный комитет. Все эти заявления приняты. Идут следственные действия», — сказал Чернявский «СЭ».
Ранее стало известно, что Ершову диагностировали перелом основания черепа.
18-летний Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.
Папе нужно было не допускать появление 18 летнего юниора в резгар баскетбольного сезона в ночном клубе. Не пришлось бы и заявления правоохранителям писать.
