Паскуаль о финале Кубка России: «В теории «Пари НН» можно назвать фаворитом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль в интервью «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» (78:58) в полуфинальном матче Кубка России.

— Во-первых, я бы хотел выразить уважение «Уралмашу» за прекрасную организацию «Финала четырех» Winline Кубка России в Екатеринбурге, за их игру в полуфинале, — начал Паскуаль. — Во-вторых, мы здорово начали игру. Как в защите, так и в нападении. Но во второй четверти игроки соперника начали действовать более агрессивно, давить на мяч, и в какой-то момент мы потеряли концентрацию. Вместо того, чтобы собраться, мы стали совершать потери и апеллировать к судьям. Такое недопустимо. В третьей четверти мы вернулись в игру, вновь стали здорово действовать на обоих концах площадки. В концовке мы показывали отличный баскетбол. Если будем действовать в таком духе в финале, то сможем выиграть титул.

— Артем Клименко провел один из лучших матчей в карьере. Что скажете об этом?

— Я очень рад за Артема. В первой четверти он чувствовал себя неуверенно, но потом нашел свою игру. Клименко трудяга, много работает на тренировках, поэтому он заслужил такого результата.

— Что скажете про соперника по финалу?

— Их преимущество в том, что они выступают этим составом, как в Кубке, так и в Единой лиге ВТБ. Плюс они целенаправленно готовились к этому «Финалу четырех». Несколько недель. В теории они фавориты решающего матча, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть финал. Надо минимизировать ошибки и обойтись без провалов.

— Для вас является дополнительной мотивацией тот факт, что вы проиграли «Пари НН» в финале Кубка России прошлого сезона?

— Мне уже задавали похожий вопрос. По ходу всей своей карьеры я никогда не мыслил такими категориями. Для меня важна каждая следующая игра, вне зависимости от того, кто будет нам противостоять. Как бы не закончился финальный матч мы с Зораном Лукичем пожмем друг другу руки.

В финальном матче Кубка России «Зенит» сыграет с «Пари НН». Встреча пройдет 17 марта в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.