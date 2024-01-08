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Сегодня, 14:15

Поиск упавшего в Енисей баскетболиста Петухова продожается

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В пресс-службе организации «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» рассказали «СЭ» о ходе поиска без вести пропавшего баскетболиста БК «Барнаул» Антона Петухова.

«Поиск продолжается. Мы работаем совместно с полицией и краевыми спасателями. У каждого своя зона ответственности и обследования. Поэтому наши поиски зависят от результатов работы оперативной группы. На данный момент мы обследовали всю территорию, которая нам обозначена — это непосредственно остров Татышев, его берега и часть дна реки. Ждем дальнейших указаний от полиции, параллельно исследуем возможные траектории, по которым могло течением унести молодого человека», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по видеозаписям установили, что 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Уроженец Красноярска Петухов выступал за «Барнаул» в суперлиге. В 2021 году он в составе молодежной команды ЦСКА стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Антон Петухов. Пропавший баскетболист упал с моста. Что случилось с Антоном Петуховым?

Баскетбол
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