Полиция установила личность напавшего в ночном клубе на баскетболиста Ершова

Правоохранители установили личность мужчины, который подозревается в избиении нападающего «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова в ночном клубе, сообщили в пресс-службах подмосковной полиции и областного главка СК.

18-летний баскетболист в ночь на 4 ноября получил травму головы в результате избиения в одном из развлекательных заведений Раменского и был доставлен в Центральную районную больницу города в тяжелом состоянии, позднее его перевели в Москву. 12 ноября спортсмена выписали из больницы.

В ГСУСК отметили, что подозреваемым является молодой человек 1999 года рождения. Его разыскивают. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Ершов присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.