Посольство России во Франции о Касаткине: «Суд проштамповал голословные обвинения американской стороны»

Пресс-служба посольства России во Франции ответила на вопрос «СЭ» о решении Апелляционного суда Парижа одобрить экстрадицию баскетболиста Даниила Касаткина в США.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Баскетболист находится под стражей с 23 июня.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.

«Глубоко обеспокоены судьбой российского гражданина Д.С. Касаткина, которого французский суд решил экстрадировать в США по запросу американских властей. Суд проигнорировал убедительные доводы его защиты, свидетельствующие о невиновности Касаткина, и, по сути, проштамповал голословные обвинения американской стороны.

Как в данном, так и в других случаях, когда речь идет о России и ее гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности.

До тех пор, пока Д.С. Касаткин будет находиться на французской территории, Посольство продолжит оказывать ему необходимую поддержку, — сообщили «СЭ» в пресс-службе посольства.

В США Касаткину может грозить наказание до 25 лет лишения свободы.