Кириленко высказался о назначении Лукича в «Ираклис»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» не исключил, что в сборной России по баскетболу будет новый главный тренер. На этой неделе Зоран Лукич стал тренером греческого «Ираклиса».

— Как вы лично восприняли новость о подписании нового контракта Лукича с «Ираклисом»?

— Абсолютно в рабочем режиме. Мы договаривались с Зораном, что если у него будет предложение от клубов или даже других сборных, то мы его отпустим. Потому что прекрасно понимаем, что мы не выступаем в официальных турнирах, а тренеру объективно хочется соревновательной динамики, осязаемых целей. О том, что он возглавит греческий «Ираклис», мы узнали вчера из официальных новостей, с Зораном я еще не разговаривал. Могу пожелать ему удачи.

— Все говорят, что были договоренности с РФБ о совмещении. Можно узнать детали?

— У нас нет такого: можно совмещать или нельзя. Все случаи индивидуальны. Вообще, я не против совмещения. Может быть, в футболе это критично, но не в баскетболе. У нас, возможно, даже полезно тренеру быть в постоянном игровом тонусе.

Останется ли Зоран во главе сборной? В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу. Повторюсь, мы только вчера узнали, что он нашел себе клуб. Сядем обсудим, как нам лучше двигаться дальше. С тренером, который будет освобожден или будет совмещать. В любом случае нам бы хотелось, чтобы у тренера в приоритете была национальная команда. Особенно в нынешнее время. Это уникальный период. Мы не играем в официальных турнирах и делаем акцент на тех ребятах, которые только находятся на подступах к первой сборной. Им надо уделять много внимания, и Зорану теперь тяжело будет это делать. До этого, когда он был только с нами, тренер провел очень много встреч с молодыми ребятами, проводил большой скаутинг. Благодаря этому в последние три года у нас дебютировало большое количество ребят. В том числе те, кто не имеет постоянной игровой практики в своих клубах. В сборной они получали свои шансы и кто-то даже раскрылся. Так что Лукич проделал большую работу, которая заслуживает уважения.