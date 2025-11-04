Кириленко: «У меня большие надежды на новое поколение»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» высказался о молодых российских баскетболистах, выступающих за пределами России.

«Я внимательно слежу за ребятами, выступающими в NCAA: Пановым, Рудовским, Ермаковым, Молофеевым... За Савковым-младшим, Фроловым, Амосовым, которые выступают в Испании. Егор показывает отличную статистику в юношеской команде «Реала». Многие из этих ребят прошли все наши структуры, все первенства России. Кого-то давно ведем, как того же Амосова. У меня большие надежды на это поколение. Возглавляет его Егор Дёмин, который уже получает свои игровые минуты в «Бруклине». Ждем дебюта Влада Голдина в «Майами», который, на мой взгляд, готов к НБА. Виктору Лахину только травма помешала быть выбранным на драфте», — отметил «СЭ» Кириленко.

Амосов набрал 42 очка в молодежной испанской лиге против «Валенсии». Его контракт с «Реалом» был подписан по схеме «1+1».