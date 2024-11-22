Раиса Мусина планирует вернуться в профессиональный баскетбол в сезоне-2025/26

Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» рассказала, что намерена вернуться в баскетбол после рождения второго ребенка.

— Прошла информация, что вы пропускаете сезон-2024/25, но официально она не подтверждалась. Так ли это?

— Да, так и есть, это связано с моим вторым декретом.

— Про первый декрет, из-за которого вы пропустили сезон-2022/23, вы тоже не рассказывали.

— Люблю держать такие моменты в секрете, чтобы не было лишней информации, лишних комментариев по этому поводу. Все же думают, что когда спортсмен уходит в декрет, то он завершает свою карьеру. Это далеко не так.

— Насколько я понимаю, вы настроены вернуться в сезоне-2025/26?

— Да, с самого начала предсезонной подготовки. Мне скоро 27. Я уже взрослая, но силы на возвращение в баскетбол есть.

— Не было ли желания все бросить?

— Баскетбол?

— Да.

— Нет, мне кажется, потому что это... Не хочется, конечно, так говорить, но это все-таки любимое дело с самого детства. Ты постоянно этим занимаешься, очень скучаешь по нему. И для меня было самое главное — это быстрее вернуться на площадку.