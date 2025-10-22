Видео
22 октября, 15:25

Мусина — о первом матче после декрета: «Радуюсь, как будто трипл-дабл сделала»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард сборной России Раиса Мусина провела свой первый официальный матч с апреля 2024 года. В победной игре «Ники» с «Нефтяником» (83:53) Мусина набрала 4 очка и 4 подбора за 11 минут на паркете.

«Непередаваемые эмоции! Немного волновалась перед тем, как выйти на паркет, все-таки давно не играла в таком плотном контакте. Как будто первый раз садишься за руль после пяти лет простоя. Больше года не чувствовала напряжение официального матча. Спасибо тренеру за доверие и девчонкам, что поддерживали в игре. Набрала 4 очка и радуюсь, как будто трипл-дабл сделала. Болельщики «Ники» — самые лучшие. Полный зал гнал нас вперед, поэтому мы и победили с такой разницей. Теперь на радостях не перетренироваться бы. Буду постепенно входить в игровой ритм. Дыхание надо подтягивать, увеличивать время и прибавлять в защите. Очень рада возвращению!» — отметила «СЭ» Мусина.

1

  • хурма(сельдерей)

    Форвард сборной России Раиса Мусина провела свой первый официальный матч с апреля 2024 года. В победной игре «Ники» с «Нефтяником» =============================================== игрок не может быть игроком сборной и клуба одновременно когда игрок играет за клуб...можно сказать...что он приглашался в сборную или что он протенциальный кандидат на будущий сбор

    08.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Раиса Мусина
