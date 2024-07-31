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Сегодня, 18:44

РФБ ведет переговоры с двумя сильными сборными из Латинской Америки

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Зоран Лукич.
Фото Сергей Литвак, «СЭ»
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По информации «СЭ», с 23 по 27 августа в Перми может состояться товарищеский турнир с участием сборной России. На нем соперниками подопечных Зорана Лукича будет местная «Парма» и, вероятно, две сильные латиноамериканские сборные (одна из них играла на последнем чемпионате мира).

Переговоры продолжаются и их позитивное завершение оценивается довольно высоко. Тут хочется похвалить сотрудников Российской федерации баскетбола, которые пытаются искать для сборной сильных спарринг-партнеров в непростых геополитических условиях.

Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
РФБ
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