Российские баскетболистки потерпели второе подряд поражение от Венгрии

Док

Только такие мудаки как анди1962 могут говорить, что российский спорт на подъеме)). Последний раз наши женская и мужская сборные попадали в призы на международных соревнованиях лет 13-15 назад. Так развалить "самую умную игру с мячом" - это надо очень постараться.

18.11.2025