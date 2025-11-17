17 ноября, 22:22
Женская сборная России по баскетболу уступила Венгрии в товарищеском матче — 52:53. Игра прошла в венгерском Секешфехерваре.
Самым результативным игроком российской команды стала Анастасия Олаири Косу, набравшая 11 очков.
Россиянки потерпели от сборной Венгрии второе поражение подряд. 16 ноября они проиграли соперницам в товарищеском матче со счетом 61:70.
Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) с марта 2022 года.
Только такие мудаки как анди1962 могут говорить, что российский спорт на подъеме)). Последний раз наши женская и мужская сборные попадали в призы на международных соревнованиях лет 13-15 назад. Так развалить "самую умную игру с мячом" - это надо очень постараться.
18.11.2025