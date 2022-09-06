Российская баскетболистка отбыла трехмесячную дисквалификацию за употребление кокаина

Баскетболистка сборной России и клуба из Москвы МБА Нина Глонти в марте 2022 года была дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA).

Такое наказание спосртменка получила, так как в пробе 25-летней баскетболистки были обнаружены следы кокаина. Срок ее дисквалификации официально истек 22 июня 2022 года.

Отметим, что в составе МБА Глонти два раза становилась обладательницей бронзовых медалей чемпионата России по баскетболу среди женщин.

В мае ФИБА исключила сборные России и Белоруссии всех уровней из своих официальных соревнований.