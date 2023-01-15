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Сегодня, 23:05

Сборная России объявила расширенный список на февральский сбор

Иван Шитик
Корреспондент
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РФБ объявила расширенный состав на февральский сбор национальной команды, сообщает пресс-служба организации.

В Подмосковье с 15 по 20 февраля пройдет тренировочный сбор основной мужской сборной России.

Просмотровый сбор состоится с 23 по 28 января. В итоговый состав вошли 16 игроков. Это защитники Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Сергей Зоткин («Новосибирск»,), Ярослав Никонов (ЦСКА-2), Виталиус Пранаускис («Автодор), Андрей Топтунов («Зенит»); форварды Олег Акрамов (ЦСКА-2), Артем Антипов («Зенит»), Павел Ганькевич («Руна»), Павел Земский («Зенит»), Даниил Кочергин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Кирилл Петухов (ЦСКА-2), Даниил Походяев («Парма»); центровые Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Сергей Клюев (МБА), Егор Рыжов («Зенит»).

Основной сбор национальной сборной России пройдет с 15 по 20 февраля. В расширенный список вошел 31 игрок. Это защитники Михаил Беленицкий ( Нижний Новгород"), Захар Ведищев («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Георгий Жбанов (УНИКС), Даниил Касаткин (МБА), Александр Платунов («Парма»), Виталиус Пранаускис («Автодор»), Андрей Топтунов («Зенит»), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА); форварды Максим Барашков («Самара»), Игорь Вольхин («Зенит»), Филипп Гафуров («Самара»), Павел Земский («Зенит»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Даниил Кочергин (МБА), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов (МБА), Даниил Походяев («Парма»), Самсон Руженцев (ЦСКА), Егор Сычков («Локомотив-Кубань»), Марк Тихоненко (МБА), Александр Чадов («Нижний Новгород»); центровые Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Сергей Клюев (МБА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань), Егор Рыжов («Зенит»).

Окончательный состав участников февральского сбора будет определен позднее, о чем будет сообщено дополнительно. Игроки, которые примут участие в просмотровом сборе, но не включенные в расширенный состав на основной сбор, также могут попасть в число его участников по результатам проведенного январского сбора.

Вместе с национальной командой на обоих сборах будут работать главный тренер Зоран Лукич («Нижний Новгород»), тренеры Сергей Козин («Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара»). В просмотровом сборе также примут участие тренеры сборной России U20 Роман Семернинов («Локомотив-Кубань») и Михаил Карпенко («Иркут»).

После завершения основного сбора 20 февраля мужская национальная сборная России планирует отправиться в Сербию, где должна провести два товарищеских матча с клубами этой страны (21 февраля — с «Мегой», 23-го — с ФМП).

Источник: https://russiabasket.ru/news/40186/obyavlen-sostav-na-prosmotrovyj-sbor-i-rasshirennyj-spisok-na-fevralskij-sbor
Сборная России по баскетболу
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