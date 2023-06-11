Сборная России по баскетболу обыграла Белоруссию во втором товарищеском матче

Сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Белоруссии в товарищеском матче — 83:78. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком стал форвард российской команды Александр Щербенев, набравший 20 очков. У сборной Белоруссии отличился Владислав Близнюк — 18 очков.

9 июня команды провели первый товарищеский матч, тогда сильнее оказалась сборная Белоруссии (83:80).

1 марта 2022 года международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.