Сборная России по баскетболу обыграла Иран во втором товарищеском матче

Сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче — 71:57. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Александр Щербенев. На счету разыгрывающего 12 очков, 5 результативных передач и 3 подбора.

Первый матч между командами также завершился победой сборной России (72:59).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.