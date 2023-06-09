Сборная России по баскетболу проиграла Белоруссии в товарищеском матче

Сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Белоруссии в товарищеском матче — 80:83. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком стал форвард сборной Белоруссии Максим Салаш, набравший 30 очков. В составе российской команды отличился нападающий Филипп Гафуров — 19 очков.

В воскресенье, 11 июня, команды проведут еще один матч. Игра пройдет в Москве в 15:00 мск.

1 марта 2022 года международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.