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Сегодня, 18:06

Сборная России сыграет с Тунисом в конце ноября

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», Российская федерация баскетбола (РФБ) нашла сильного спарринг-партнера для мужской сборной в ближайшее «окно» для игр национальных команд (21-25 ноября). Подопечные Зорана Лукича проведут товарищеский матч с Тунисом, который является трехкратными чемпионом Афробаскета (2011, 2017, 2021). Эта сборная участвовала в ЧМ-2019 в Китае, обыграв Иран, но уступив Пуэрто-Рико и Испании. На ЧМ-2023 Тунис не прошел квалификацию.

С 2023 года Тунис возглавляет известный турецкий тренер Эрман Кантер (ранее работал со сборной Турции, «Галатасараем», АСВЕЛом). Среди выдающих тунисских игроков стоит выделить Салаха Меджри, ставшего чемпионом Евролиги в составе «Реала» и отыгравшего несколько сезонов в НБА в составе «Далласа».

Также у сборной России будет второй соперник в ноябрьском «окне», представляющий Африку. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Отметим, что сбор команды начнется 18 ноября.

Сборная России по баскетболу

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