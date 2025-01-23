Козин — о выходе в «Финал четырех»: «Эта победа должна стать хорошим уроком перед игрой против «Астаны»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над «Темп-СУМЗ» (79:69) в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Нижегородская команда вышла в «Финал четырех».

«Мы начали матч ужасно — «-17». Сразу дали почувствовать свою слабость, начав очень мягко и неуверенно в защите. Однако во второй половине игры вышли с нужным настроем и энергией, показав, как должны играть против любой команды.

Любая победа важна. К сожалению, у нас был период, когда мы не могли одержать победу. Мы выиграли в Кубке России на выезде, но в Единой лиге ВТБ у нас до сих пор шестиматчевая проигрышная серия. Надеюсь, что с таким настроем как во во второй половине, ребята получат уверенность и поймут, что могут играть в защите на высоком уровне. Эта встреча должна стать хорошим уроком перед игрой против «Астаны»: нужно выходить с правильным отношением с первой минуты и играть так, чтобы добиться победы», — цитирует пресс-служба клуба Козина.