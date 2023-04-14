Сегодня, 00:20
Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в ЦСКА с легендарным сербским тренером Душаном Ивковичем.
— В другой раз Ивкович такой ход совершил — никто не ожидал! Расскажу — не поверите!
— Мы постараемся.
— Он любил поговорить о прошлой игре, о предстоящей. Собрал команду в центре площадки. Начал: мол, наши большие не справились со своими задачами, проигрывали подбор... Все молчат. Никто не отвечает. Ивкович подходит к двум центровым — и руками хватает за... За...
— За бубенцы?
— Да! Одного и другого! Все оцепенели — а он держит.
— Что-то при этом говорит?
— «На меня смотреть!»
— Главное скажите — не сжал?
— Надо у парней спросить. Никто не ожидал такого! Обычно-то сгруппируешься — а тут ребята моргнуть не успели, как яйца оказались в его пальцах.
— Потом в команде обсуждали?
— Еще бы! Ха-ха!
— Что говорили?
— Да ржали, что еще... Подкалывали!