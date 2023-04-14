Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 07:00

Моня: «Сборы при Душко Ивановиче были настолько жесткие, что словами не рассказать. Готовились, как «морские котики»

Моня рассказал о работе в «Химках» с Душко Ивановичем
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Душко Иванович, Сергей Моня и Виталий Фридзон.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в «Химках» с сербским тренером Душко Ивановичем.

— Я всегда качался. Любил позаниматься для себя. Но у Ивановича был крутой перебор! Утренняя тренировка — четыре часа! В нее вгонялось все! Я не понимал — для чего мы это делаем? Что за издевательство?

— А подробнее?

— Сначала кросс, потом рывки, станции. Затем идем в тренажерку. Везде разложены снаряды, веса адские! Заканчиваем в зале.

— Там уже игровая тренировка?

— Да. Помню, со Славой Зайцевым, который сейчас в УНИКСе, бросаем мяч — а тот летит в щит как камень. Бух, бух... У меня уже истерический смех.

— Не спрашивали у Душко — для чего все это?

— Мы были как солдаты. Упал, сломался? Следующий! Иванович разбирается в баскетболе, вопросов нет. В общении интеллигентный человек. На тренировках никакого крика. Не хотите что-то делать? Тогда бегайте! Ну и носились как ошпаренные.

Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали машину с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»

— Какие у него были наказания?

— «Челнок». Бегали эти «челноки» бесконечно. Отрезки от лицевой до лицевой. Лицевая — штрафная, лицевая — середина. После игры дает восстановительную тренировку. Ну, думаем, сейчас будут броски, растяжка. Как обычно.

— А что было?

— 25-килограммовые блины заворачивали в полотенце, чтобы не портить паркет. В дырку вставляли резинку, привязывали к себе — и бежали с ускорениями...

— Это какой-то Сталинград.

— Я рассказываю — народ не верит! А состояние было такое: под конец трехнедельного сбора бегу кросс — и хочется просто упасть в канаву. Думаю: вот рухну и не встану. Не могу!

БК Химки
Сергей Моня
0
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моня: «Кавказцы угнали машину, где была моя будущая жена. Выкинули ее за Домодедовом»

Моня о тренере Пешиче: «Убивала его сверхэмоциональность. В «Динамо» такие скандалы закатывал...»