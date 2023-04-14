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Моня: «Один из руководителей «Химок» сказал, что оштрафует на 10 процентов от зарплаты. И добавил: «Это будет самое дорогое пиво в вашей карьере!»

Моня рассказал о самом крупном штрафе в карьере
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Сергей Моня.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самом крупном штрафе в карьере.

— Штрафов за карьеру заплатили много?

— Нет. Я пунктуальный, дисциплинированный... После матча могу выпить пива. Но в пределах разумного!

— У каждого свои пределы.

— Если отыграю минут 30-35 — беру два-три бокала. Для восстановления — то, что надо. Тренеры относятся с пониманием. Правда, в «Химках» случилась неприятная история.

— Ждем подробностей.

— Тренером был Римас Куртинайтис. С его разрешения в Краснодаре после победы взяли в аэропорту пивка. Вяльцев, Райс и я. Все тихо, спокойно, полчасика посидели — и в самолет. Через два дня матч в Питере, проигрываем с разницей в очко. Возвращаемся домой — вдруг собрание. Один из руководителей говорит: «Вы офигели! С какой стати в публичном месте пиво хлещете?! В клубной экипировке!»

— Чем кончилось?

— Прозвучала фраза: «Штрафуем вас на 10 процентов от зарплаты. Это будет самое дорогое пиво в вашей карьере!» После собрания к нам подошел Куртинайтис: «Не волнуйтесь, заплатите меньше — по тысяче евро».

— Гуманно.

— Но все равно — дороже пива в моей жизни не было!

Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали машину с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»

БК Химки
Сергей Моня
0
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